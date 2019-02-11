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США могут начать вывод войск из Сирии через несколько недель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - До начала вывода американских войск из Сирии остается несколько недель, заявил на борту самолета сопровождающим его в поездке по странам Ближнего Востока журналистам глава Центрального командования США Джозеф Вотел.

"Вероятно, в течение недель. Но, повторюсь, это будет зависеть от ситуации на месте", - сказал военачальник, отвечая на вопрос о том, сколько времени осталось до начала процесса - дни или недели.

Он добавил, что вывести воинский контингент намного проще, чем вывезти оборудование, и в настоящее время американские военные занимаются тем, что определяют, "какое оборудование им больше не понадобится" в Сирии.

Теги: США, Сирия, Джозеф Вотел

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