Мадуро подписал письмо Трампу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес подписали обращение к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в дела Венесуэлы, сообщают местные СМИ.

В этот четверг президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро в сопровождении супруги Силии Флорес пришли на площадь Боливар де Каракас, где располагается один из пунктов по сбору подписей.

Первым подпись поставил Мадуро, потом Флорес.

"Сегодня мы подписались за мир и каждый день мы защищаем его от всех посягательств, с любовью, терпением и решимостью, как всегда единым фронтом с Николасом Мадуро", - написала Флорес в своем твиттере.

Целью акции является сбор 10 млн подписей против вмешательства США в дела Венесуэлы на фоне политического кризиса в стране.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.