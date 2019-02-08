В Москве подтвердили, что наблюдатели от РФ 11 февраля попытаются въехать на Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Двое российских наблюдателей намерены в составе долгосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в понедельник, 11 февраля вылететь в Киев для наблюдением за ходом украинской президентской кампании.

"Попытка будет предпринята, если ничего другого не произойдет. Они находятся в составе миссии БДИПЧ, которая на сегодня не отказывается от российского сегмента в рамках миссии на Украине", - сообщил "Интерфаксу" председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП), член Совета по правам человека Игорь Борисов.

Он уточнил, что российские наблюдатели Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из АНО "Институт общественной электоральной дипломатии", намерены вместе со своими коллегами по долгосрочной миссии наблюдения за выборами президента Украины прибыть в Киев 11 февраля. "Оба наших представителя имеют уже достаточно большой опыт международного наблюдения, в том числе в составе БДИПЧ ОБСЕ", - добавил он.

"Если завтра директор (БДИПЧ ОБСЕ - ИФ) скажет, что мы Россию отменяем, то это тоже патовая ситуация: как это было в ПАСЕ, когда нам говорят, что вы взносы платите, а участия не принимаете. БДИПЧ на это не пойдет, но здесь вопрос, насколько активно будут настаивать на исполнении международных требований верховенства права, препятствовать попыткам это обойти", - считает Борисов.

"Сейчас слово за миссией БДИПЧ ОБСЕ: сможет ли она "договориться" в кавычках, чтобы их (россиян - ИФ) пропустили на границе и аккредитовали. Конечно, сейчас достаточно вялая позиция БДИПЧ ОБСЕ, которая выразила лишь озабоченность", - сказал он.

Необходимы, по его словам, "более активные действия с точки зрения обеспечения тех обязательств, тех международных договоренностей, к которым присоединилась и Украина, при этом эти договоренности пытается изменить путем принятия своих национальных поправок, что, в принципе, недопустимо".

Направив наблюдателей в состав миссии Россия "выполнила обязательства в рамках развития демократии и повышения верховенства права на всей территории ОБСЕ", сказал эксперт.

"Россия направляет наблюдателей, причем квалифицированных, опытных, и старается учесть рамки тех требований, которые предъявляет Киев при пропуске на границе, посылает из той социальной и половозрастной группы, чтобы исключить возможность, что могут возникнуть подозрения в работе на какие-то службы", - сказал Борисов.

7 февраля Верховная рада приняла законопроект, согласно которому представителям России будет отказано в аккредитации в качестве наблюдателей миссии ОБСЕ за ходом выборов на Украине.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее высказал мнение, что россияне могут участвовать в миссии наблюдателей ОБСЕ во время президентских выборов на Украине при условии, что они будут действовать исключительно в рамках миссии.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что в организации разочарованы решением властей Украины запретить представителям России аккредитоваться в качестве наблюдателей на президентских выборах на Украине. "Решение об отказе гражданам одного государства в возможности аккредитоваться не имеет прецедентов и противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками ОБСЕ", - написала она в послании к главе МИД Украины Павлу Климкину, выдержки из которого приведены в пресс-релизе БДИПЧ ОБСЕ.

Гисладоттир подчеркнула, что наблюдатели от ОБСЕ, направляемые для наблюдения за проведением выборов, представляют не конкретные государства, а всю ОБСЕ, и следуют правилам наблюдения за выборами, согласованными организацией.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года.