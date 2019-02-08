Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет условно восстановил ПКР в правахМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраля
В мире

В Москве подтвердили, что наблюдатели от РФ 11 февраля попытаются въехать на Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Двое российских наблюдателей намерены в составе долгосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в понедельник, 11 февраля вылететь в Киев для наблюдением за ходом украинской президентской кампании.

"Попытка будет предпринята, если ничего другого не произойдет. Они находятся в составе миссии БДИПЧ, которая на сегодня не отказывается от российского сегмента в рамках миссии на Украине", - сообщил "Интерфаксу" председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП), член Совета по правам человека Игорь Борисов.

Он уточнил, что российские наблюдатели Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из АНО "Институт общественной электоральной дипломатии", намерены вместе со своими коллегами по долгосрочной миссии наблюдения за выборами президента Украины прибыть в Киев 11 февраля. "Оба наших представителя имеют уже достаточно большой опыт международного наблюдения, в том числе в составе БДИПЧ ОБСЕ", - добавил он.

"Если завтра директор (БДИПЧ ОБСЕ - ИФ) скажет, что мы Россию отменяем, то это тоже патовая ситуация: как это было в ПАСЕ, когда нам говорят, что вы взносы платите, а участия не принимаете. БДИПЧ на это не пойдет, но здесь вопрос, насколько активно будут настаивать на исполнении международных требований верховенства права, препятствовать попыткам это обойти", - считает Борисов.

"Сейчас слово за миссией БДИПЧ ОБСЕ: сможет ли она "договориться" в кавычках, чтобы их (россиян - ИФ) пропустили на границе и аккредитовали. Конечно, сейчас достаточно вялая позиция БДИПЧ ОБСЕ, которая выразила лишь озабоченность", - сказал он.

Необходимы, по его словам, "более активные действия с точки зрения обеспечения тех обязательств, тех международных договоренностей, к которым присоединилась и Украина, при этом эти договоренности пытается изменить путем принятия своих национальных поправок, что, в принципе, недопустимо".

Направив наблюдателей в состав миссии Россия "выполнила обязательства в рамках развития демократии и повышения верховенства права на всей территории ОБСЕ", сказал эксперт.

"Россия направляет наблюдателей, причем квалифицированных, опытных, и старается учесть рамки тех требований, которые предъявляет Киев при пропуске на границе, посылает из той социальной и половозрастной группы, чтобы исключить возможность, что могут возникнуть подозрения в работе на какие-то службы", - сказал Борисов.

7 февраля Верховная рада приняла законопроект, согласно которому представителям России будет отказано в аккредитации в качестве наблюдателей миссии ОБСЕ за ходом выборов на Украине.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее высказал мнение, что россияне могут участвовать в миссии наблюдателей ОБСЕ во время президентских выборов на Украине при условии, что они будут действовать исключительно в рамках миссии.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что в организации разочарованы решением властей Украины запретить представителям России аккредитоваться в качестве наблюдателей на президентских выборах на Украине. "Решение об отказе гражданам одного государства в возможности аккредитоваться не имеет прецедентов и противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками ОБСЕ", - написала она в послании к главе МИД Украины Павлу Климкину, выдержки из которого приведены в пресс-релизе БДИПЧ ОБСЕ.

Гисладоттир подчеркнула, что наблюдатели от ОБСЕ, направляемые для наблюдения за проведением выборов, представляют не конкретные государства, а всю ОБСЕ, и следуют правилам наблюдения за выборами, согласованными организацией.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года.

Теги: Украина, Россия, ОБСЕ

Новости по теме

В мире
Politico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в США
По словам источников газеты, Трамп подпишет запрет на его использование в американских беспроводных сетях уже на следующей неделеПодробнее
 Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"
Всего к предполагаемому отравлению, по мнению полиции, причастны пятеро граждан РФПодробнее
 "Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине"Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине
Две сотрудницы неправительственных организаций прибудут в Киев под мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человекаПодробнее
 WSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреляWSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреля
Как уточняет газета, значительная часть контингента должна покинуть Сирию уже в середине мартаПодробнее
Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на УкраинеРада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине
При этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателейПодробнее
 Третий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушенияТретий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушения
По данным The Daily Telegraph, Сергей Федотов в последний момент отказался уезжать вместе с Александром Петровым и Русланом БошировымПодробнее
 Комитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 годаКомитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 года
Расследование возобновят на фоне победы Демократической партии на промежуточных выборах в КонгрессПодробнее
 США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"
Военные пока не подтвердили, что испытание прошло успешноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет условно восстановил ПКР в правахМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляВ миреDaily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"В миреPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАВ РоссииШойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военных

Порошенко пообещал в 2023 году подать заявку на вступление Украины в ЕС

Россельхозбанк и Сбербанк выплатят страховые возмещения вкладчикам Радиотехбанка

Паралимпийский комитет России назвал запоздалым решение МПК о восстановлении членства

Число пострадавших кузбасских горняков в перевернувшемся автобусе увеличилось до 18

Международный Паралимпийский комитет условно восстановил ПКР в правах

Международный Паралимпийский комитет условно восстановил ПКР в правахДополнительные условия для снятия ограничений с ПКР будут объявлены 15 марта Подробнее

Рогозин заявил о готовности первого образца самого мощного в мире ракетного двигателя

В Перми возбудили дела после избиения ветерана и обмана его дочери коллекторами

В Москве подтвердили, что наблюдатели от РФ 11 февраля попытаются въехать на Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ

Житель Волгоградской области получил 12 лет строгого режима за похищение школьницы

Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде

Противника мусорного полигона в Коломне Егорова обвинили по "дадинской" статье

Противника мусорного полигона в Коломне Егорова обвинили по "дадинской" статьеЖители Коломны протестуют против работы свалки "Воловичи" с весны 2018 года Подробнее

Защита Кокорина пожалуется в ЕСПЧ из-за угрозы здоровью футболиста

По словам адвокатов, из-за отсутствия курса реабилитации в СИЗО у футболиста обострилась травма колена Подробнее

Нидерланды выразили надежду на скорые переговоры с РФ по крушению MH17

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');