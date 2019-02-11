Торговые переговоры между Китаем и США на уровне экспертов стартовали в Пекине

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш начал в понедельник очередной раунд переговоров с Китаем по урегулированию торговых разногласий, сообщили СМИ из китайской столицы.

О том, что Герриш возглавляет американскую делегацию на переговорах, сообщил Белый дом.

Первая стадия переговоров пройдет на экспертном уровне, в четверг и пятницу к переговорному процессу, как ожидается, с американской стороны подключатся торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

С китайской стороны в решающей стадии переговоров будут участвовать вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и председатель Народного банка Китая (китайский Центробанк) И Ган.

Раунд вашингтонских переговоров 30-31 января завершился без достижения соглашения.

Президент США Дональд Трамп ранее установил для достижения устраивающего обе стороны торгового соглашения 1 марта в качестве крайней даты. В противном случае США поднимут тарифы на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

В то же время, по итогам январской встречи с Лю Хэ в Вашингтоне Трамп заявил, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином лично.

Эта встреча, как сообщил в понедельник Axios со ссылкой на источники в Белом доме, может состояться в клубе Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (штат Флорида) уже в середине марта. Между тем отмечается, что окончательно место проведения встречи еще не определено.