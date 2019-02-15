Родственникам Франко дали 15-дневный срок на выбор места для перезахоронения его останков

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Испании предоставило в пятницу семье бывшего руководителя Испании Франсиско Франко 15-дневный срок на принятие окончательного решения о месте его перезахоронения после эксгумации останков из могилы в Долине Павших.

Представители кабинета министров на пресс-конференции в Мадриде напомнили о решении правительства отказать в удовлетворении просьбы родственников захоронить останки Франко в крипте мадридского собора Альмудена из соображений "общественной безопасности".

Представители правительства также подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франко пришел к власти в итоге гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Он руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.