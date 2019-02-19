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Россия и Сирия открывают на границе американской зоны коридоры для выхода беженцев

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря "Рукбан" начнут работать с 09:00 мск вторника на границе контролируемой США зоны в Сирии.

В лагере "Рукбан" находятся около 50 тыс. беженцев. Лагерь расположен в односторонне созданной США зоне деэскалации "Эт-Танф" (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой "Эт-Танф").

Решение о начале гуманитарной операции принято сирийским правительством при содействии России. Об этом говорилось в субботнем заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев - начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии САР Хусейна Махлюфа.

Они заявили, что в населенных пунктах Джлеб и Джебель-эль-Гураб будут оборудованы пункты пропуска "для добровольного, беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания".

"Приниматься будут все выходящие из лагеря "Рукбан" сирийские граждане, в том числе и утратившие документы, удостоверяющие личность", - отмечалось в документе.

"Обеспечение безопасности на указанных пунктах пропуска и сопровождение в места размещения возложено на правоохранительные органы Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с подразделениями военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечалось в заявлении.

В заявлении говорилось, что США незаконно оккупировали 55-ти километровую зону вокруг базы "Эт-Танф" и мешают доставке гуманитарной помощи в лагерь "Рукбан".

М.Мизинцев и Х.Махлюф заявили, что США должны проявить добрую волю связи с планами России и Сирии провести операцию по выводу беженцев из лагеря "Рукбан".

"Призываем структуры Организации Объединенных Наций, в том числе и общество Сирийского Арабского Красного Полумесяца, к непосредственному участию в данной гуманитарной операции, а американских партнеров - к проявлению доброй воли в интересах страдающего населения Сирии", - отмечается в заявлении.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич на брифинге в субботу в Женеве заявил, что большинство находящихся в "Рукбане" беженцев хотят покинуть лагерь.

"Некоторые семьи находятся в "Ар-Рукбане" уже более четырёх лет. В то время как доставленная помощь оказывает некоторую немедленную поддержку, люди хотят действенного и конкретного решения их проблем. Дети, рожденные в "Ар-Рукбане", не имеют никаких гражданских документов; у них нет ни свидетельств, ни даже уведомлений о рождении", - сказал он.

Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что он препятствует доступу в этот лагерь международной гуманитарной помощи и призывала США незамедлительно вывести свои войска из зоны вокруг Эт-Танфа и передать контроль над этой территорией правительству САР, которое смогло бы позаботиться о своих гражданах.

Теги: Россия, Сирия, Рукбан
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Россия и Сирия открывают на границе американской зоны коридоры для выхода беженцев

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