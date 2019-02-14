Володин заявил, что Google в России платит недостаточно налогов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госдума предприняла конкретные шаги, чтобы разобраться с налоговыми платежами компании Google в бюджет России, заявил "Интерфаксу" в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы сейчас запросили в Федеральной налоговой службе дополнительную информацию, обсудим еt с экспертами. Потому что вопрос (о налоговых платежах компании в РФ - ИФ) стоит намного глубже, чем его воспринимает компании Google", - сказал Володин.

Как заметил спикер, Google считает, что те платежи, которые компания осуществляет в России и в странах Европы, "достаточны". Это их мнение, добавил политик.

"На самом деле они не платят налог на контентную на рекламу, которую они собирают по всем странам Европы, а используют офшоры в Нидерландах и в Ирландии", - сказал Володин.

Он заверил, что депутаты не оставят эту тему. "Мы к этой теме вернёмся, подготовимся и, возможно, даже заслушаем в Думе", - сообщил спикер.

Накануне, 13 февраля, Володин обсуждал этот вопрос с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко. Данко первым поднял вопрос о необходимости установления "специального налога на большие сети", в том числе на Google и Facebook, заметив, что этот вопрос касается Европы, в том числе России.