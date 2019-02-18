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Киев объяснил, как суд может прекратить деятельность религиозной организации

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министерство культуры Украины заявило, что если религиозная организация не будет выполнять требования закона о переименовании, ее деятельность может быть прекращена по решению суда.

"В соответствии с частью 3 статьи 16 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в случае нарушения религиозной организацией, которая является юридическим лицом, положений этого закона и других законодательных актов Украины ее деятельность может быть прекращена по решению суда", - говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, какая процедура предусмотрена в случае невыполнения религиозной организацией требований закона о переименовании.

Минкультуры также отмечает, что суд рассматривает дело о прекращении деятельности религиозной организации в порядке искового производства, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Украины, по заявлению органа, уполномоченного осуществлять регистрацию устава конкретной религиозной организации или прокурора.

Законодательно запретить

Верховная рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что "религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны". Она будет обязана в уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Во исполнение закона минкультуры Украины провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в название и устав (положение). Соответствующий список опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" 26 января 2019 года.

Министерство установило, что под действие закона "О свободе совести и религиозных организациях" подпадают такие религиозные организации, как Руська (Русская) истинно-православная церковь (РИПЦ), Руська (Русская) старообрядческая церковь (беспоповское согласие), другое название - Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ (Московского патриархата) - ИФ), Руська (Русская) древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Руська (Русская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

Минкультуры напоминает, что эти организации в течение 3 месяцев должны внести в свой устав изменения в части переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Теги: Украина

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