Токийский суд вновь решил отпустить Карлоса Гона под залог в $4,5 млн

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Экс-глава Nissan Карлос Гон может вновь оказаться на свободе в четверг: суд Токио принял решение освободить его под залог в 500 млн иен ($4,5 млн).

В соответствии с условиями освобождения, Гон должен проживать по определенному адресу, не имеет права покидать страну, а также должен соблюдать требования, гарантирующие, что он не сможет помешать ходу расследования.

Суд принимает решение освободить Гона под залог уже во второй раз. Прокуратура подала апелляцию на это решение, и, если суд отклонит ее, Гон будет освобожден уже в четверг, пишет The Wall Street Journal.

Ранее на этой неделе японские власти предъявили Гону новые обвинения: экс-глава Nissan обвиняется в незаконном присвоении средств, отправленных компанией ближневосточному автодилеру. Прокуратура утверждает, что из $10 млн, направленных Nissan автодилеру в 2017-2018 годах, Гон присвоил $5 млн.

Первый раз Гон был арестован 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет.

В начале марта Гон был освобожден из тюрьмы в Токио, где он провел 108 дней, под залог в $8,9 млн, однако 4 апреля вновь был арестован.

Сам Гон отрицает все обвинения. Он обвинил топ-менеджеров компании в "грязной игре" с целью его отстранения от руководства. По его словам, несколько директоров принесли в жертву интересы компании, действуя из соображений личной выгоды и "из собственных страхов", что ведет к губительным последствиям в Nissan.