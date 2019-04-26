В ЛНР откроют пункты приема документов для выдачи паспортов РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поручил министерству внутренних дел ЛНР обеспечить открытие пунктов приема документов для последующей выдачи российских паспортов жителям республики.

"Министерству внутренних дел Луганской народной республики организовать открытие пунктов приема документов для принятия в гражданство Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения Л.Пасечника.

Кроме того, глава ЛНР поручил министерству юстиции не допустить увеличения стоимости услуг нотариусов и органов государственной регистрации актов гражданского состояния. Государственному банку ЛНР поручено организовать пункты оплаты услуг, связанных с получением паспорта Российской Федерации.

Также Минюсту ЛНР совместно с министерством образования республики поручено обеспечить процесс перевода документов с украинского на русский язык.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Киев осудил этот указ президента РФ и высказал опасение, что упрощенная процедура получения гражданства РФ жителями Донбасса может в дальнейшем стать предлогом для военного вмешательства на востоке Украины.