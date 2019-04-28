Православные отмечают Пасху

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Главный христианский праздник - Пасху - отмечают 28 апреля православные верующие.

В этот день вспоминается победа Христа над грехом и смертью, что для верующих является главным событием человеческой истории, которое открыло каждому человеку путь в Царство Небесное, в рай, утраченный Адамом и Евой.

Первыми о воскресении Христа на третий день после распятия узнали Мария Магдалина и другие Его последовательницы (их именуют женами-мироносицами). Как сказано в Евангелии, эти женщины пришли к погребальной пещере, где было положено тело Христа, чтобы совершить традиционный для того времени обряд - помазать тело умершего благовониями, но камень от ворот пещеры был отвален, а находившийся внутри ангел в белых одеждах сообщил мироносицам, что Христос воскрес.

Пасха - переходящий праздник, его дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно - пятница была днем поста в честь страданий Христовых, а воскресенье - днем радости о воскресшем Господе. Со II века праздник стал ежегодным.

Все Православные церкви, независимо от того, какого календаря они придерживаются - юлианского (старого) или григорианского (нового), отмечают Пасху в один день. Исключение составляет Финляндская автономная православная церковь, которая отмечает этот праздник одновременно с католиками и протестантами.