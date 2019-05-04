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Главы МИД Южной Кореи и США обсудили произведенные КНДР запуски

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва и глава госдепа США Майк Помпео в телефонном разговоре договорились взвешенно реагировать на произведенные Пхеньяном запуски, сообщает МИД Республики Корея.

"Что касается сегодняшних запусков, обе стороны договорились взвешенно рассмотреть эту ситуацию и продолжить общение, при этом проводя дополнительный анализ (запусков)", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

Кроме того, телефонные переговоры по ситуации провели специальный представитель Министерства по вопросам мира и безопасности Корейского полуострова Ли До Хун и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

Агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) в понедельник сообщило о запуске Пхеньяном неких "снарядов" в направлении Японского моря.

Южнокорейские военные утверждают, что "снаряды" пролетели от 70 до 200 км.

Между тем ранее JCS заявлял о запуске КНДР ракет малой дальности, но потом изменил свои данные.

США Южная Корея КНДР

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