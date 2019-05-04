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Что случилось этой ночью: суббота, 4 мая

Серия пусков в КНДР и приводнение пассажирского самолета в США

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил якобы о запуске КНДР нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Позже Сеул пересмотрел свои данные, и в заявлении уточнили, что выпущенные снаряды не являются баллистическими ракетами. В минобороны Японии заявили, что северокорейские запуски не угрожают безопасности страны. О запуске был проинформирован президент США Дональд Трамп. Представители США и Южной Кореи проводят дополнительный анализ произошедшего.

- Пентагон пригрозил убрать производство ряда деталей истребителей-бомбардировщиков F-35 из Турции, если Анкара не откажется от покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

- Пассажирский Boeing 737 приводнился в реку в американском штате Флорида. Жертв нет.

- США заявили о возможности дополнительных санкций против Ирана в случае попытки расширения АЭС "Бушер", а также за вывоз из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду. В то же время Госдепартамент сообщил, что на 90 дней продлеваются ранее введенные исключения из санкций за не связанную с распространением ядерного оружия деятельность на объектах в Араке, Фордо и Бушере.

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