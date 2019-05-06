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Госсекретарь США раскритиковал Россию за загрязнение Арктики

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выступил с критикой в адрес других стран, в том числе России, за высокие показатели загрязнения окружающей среды и, в частности, Арктики.

"Факты говорят сами за себя: Америка - это мировой лидер в борьбе за сохранение окружающей среды. Мы сократили выбросы углекислого газа в энергетических проектах в 2006-2017 годах года на 14%. Показатели в остальном мире за этот период выросли более чем на 20%", - заявил Помпео на пресс-конференции в Хельсинки.

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Он отметил, что выбросы углеводородов на предприятиях США с 2013 года сократились на 16% и упадут на 50% к 2035 году - что является лучшим показателем среди всех стран Арктического совета, куда входят Финляндия, Россия, Швеция, США, Канада, Норвегия, Исландия и Дания.

"При этом Россия не работает над снижением показателей загрязнения, несмотря на то, что среди всех стран Арктики она является страной с самыми высокими показателями загрязнения окружающей среды", - подчеркнул глава госдепартамента.

Он также добавил, что в Китае, который является наблюдателем в Арктическом совете, показатели выброса углекислого газа в период с 2000 по 2016 гг выросли более чем втрое.

США Майк Помпео Арктика

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