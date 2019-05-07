Силы Хафтара захватили португальского пилота Mirage F1

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая маршалом Халифой Хафтаром, обнародовала во вторник видеозапись с пилотом сбитого накануне самолета, сообщило агентство Associated Press.

На видео мужчина в окровавленной одежде во время допроса рассказывает, что является гражданином Португалии и что ему 29 лет. По его словам, работал наемником. На кого именно он работал, не уточняется. В ЛНА сообщили, что сбили самолет в понедельник близ Триполи. По словам представителя ЛНА, пилот жив, ему оказали медицинскую помощь.

Согласно информации газеты The Independent, захваченный силами Хафтара пилот управлял многоцелевым истребителем Mirage F1, разработанным французской компанией Dassault в 1960-х годах. Представитель ЛНА направил изданию несколько фотографий захваченного пилота. На одной из них видно, что мужчина ранен, лицо его - в крови. На снимках он находится в окружении трех человек, один из которых - генерал Абдулсалам аль-Хасси, отвечающий за операции ЛНА в районе ливийской столицы.

Силы Хафтара неоднократно заявляли, что признанное ООН правительство национального согласия использует иностранных наемников, в том числе - пилотов из США, Португалии, Эквадора, Турции и Украины.

В Ливии с апреля продолжаются бои в районе Триполи между наступающей Ливийской народной армией под командованием Хафтара и бойцами признанного ООН правительства. По данным ВОЗ, в результате конфликта погибли порядка 400 человек, около 2 тыс. получили ранения.