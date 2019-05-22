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Авиация ливийского правительства атаковала армию Хафтара

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ВВС ливийского правительства национального согласия нанесли на севере страны авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, передает в среду Анатолийское агентство новостей.

Представитель правительства Ливии Мухаммад Кануну отметил, что самолеты нанесли шесть ударов по позициям армии ЛНА в городе Гарьян.

"Цель бомбардировки - пресечь снабжение армии Хафтара боеприпасами и военной техникой", - говорится в сообщении агентства.

ЛНА не прокомментировала авиаудары правительства национального согласия

Кроме того, сообщается о продолжающихся боях между сторонами конфликта на юге Триполи.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН и возглавляемым Файезом Сараджем.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся с переменным успехом в пригородах ливийской столицы.

Ливия Халифа Хафтар

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