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Трамп продлил односторонние санкции против Сирии на год

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп продлил на год односторонние санкции в отношении Сирии, говорится в заявлении Белого дома.

"США осуждают применение режимом (президента Башара) Асада грубой силы и нарушения прав человека и призывают прекратить насилие в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения огня", - сообщил американский лидер.

Ограничительные меры вводились Вашингтоном с 2004 по 2012 год. Они блокируют активы некоторых физических и юридических лиц, а также ограничивают экспорт некоторых американских товаров.

В декабре 2018 года Дональд Трамп заявил о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и отдал приказ о полном выводе войск из страны.

Сирия США Дональд Трамп

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