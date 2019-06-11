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Минфин США ввел санкции против "сирийского олигарха" Самера Фоза

Под санкции попал бизнесмен, два его родственника и 13 компаний

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минфин США включил в санкционные списки по Сирии "сирийского олигарха" Самера Фоза, двух его родственников и 13 связанных с ним компаний. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В частности, под санкции попала его компания Aman Holding Company, контролируемый им телеканал Lana TV и ряд фирм, зарегистрированных в Сирии, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах.

По оценке ведомства, Фоз обогащается за счет реконструкции в послевоенной Сирии и строится в том числе на землях, которые сирийский режим "отобрал у собственного народа". Также он пытается привлечь иностранных инвесторов к сирийским проектам по реконструкции, считают в Минфине.

"Самер Фоз, его родственники и его бизнес-империя превратили ужасы сирийского конфликта в выгодный бизнес. Этот сирийский олигарх напрямую поддерживает смертоносный режим Асада и строит роскошную недвижимость на земле, украденной у тех, кто бежит от жестокости", - заявила замглавы ведомства Сигал Манделкер, которая курирует борьбу с терроризмом и финансовую разведку.

США Сирия Минфин санкции. Самер Фоз

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