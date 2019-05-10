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Помпео пригрозил Ирану решительным ответом на ущемление интересов США

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Любые шаги Ирана, направленные против интересов США, вызовут ответные действия со стороны Вашингтона, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Режим в Тегеране должен понимать, что любые действия его самого или его сторонников любой национальности против интересов или граждан США столкнутся с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов", - говорится в поступившем в "Интерфакс" заявлении дипломата.

Майк Помпео отметил, что США, их партнеры и союзники не хотят войны с Ираном, "но 40 лет убийств (Ираном - ИФ) американских солдат, нападений на американские объекты, захват американцев в заложники являются прямым напоминанием о том, что мы должны защищать себя".

Госсекретарь напомнил, что накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности в определенное время встреться и провести переговоры с руководством Ирана.

"Мы призываем режим отказаться от ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права своих граждан и честно вернуться за стол переговоров", - заявил Дональд Трамп.

США Иран

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