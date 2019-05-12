Советник Зеленского отверг смену курса "по отношению к войне с Россией"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Украина продолжит держать курс на вступление в НАТО, а также "на отношение к войне с Россией", заявил советник избранного в апреле президента страны Владимира Зеленского Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война", - заявил советник по вопросам обороны Апаршин.

Кроме того, он отметил продолжение курса на усиление армии действующим резервом, новую современную систему территориальной обороны, а также искоренение коррупции в армии.

Иван Апаршин - бывший начальник Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата Кабинета министров. Работал в правительствах Николая Азарова, Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны.

30 апреля ЦИК объявил, что во втором туре Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и был избран на пост главы государства. За пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

Новоизбранный президент вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Он должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной рады.