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Что случилось этой ночью: понедельник, 13 мая

Отмененный визит Помпео в Москву и планы освобождения косаток из "китовой тюрьмы"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госсекретарь США Майк Помпео отменил часть своего визита в Россию. Он не поедет в Москву в понедельник, как ранее планировалось, однако проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи во вторник, 14 мая. Это будет первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря США.

- Белоруссия предложила ограничить право вето в Евразийском экономическом союзе. Минск настаивает на ограничение правовых актов. которые могут создать препятствия в торговле внутри союза.

- Минобороны разместит первые зенитно-ракетные системы С-350 "Витязь" в Сибири. Системы будут защищать стратегически важные объекты Красноярского края, Республики Хакасия и других регионов. Также ведомство отказалось от покупки снайперского комплекса "Точность": замещение в винтовке всех иностранных комплектующих признано нецелесообразным.

- Около сотни косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьмы" в Приморье, могут выпустить в море в ближайшие два месяца. Власти ждут решения ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

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