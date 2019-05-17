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Порошенко уволил своего пресс-секретаря и десятерых внештатных советников

Среди уволенных экс-генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко уволил Святослава Цеголко с должности пресс-секретаря главы украинского государства.

"Освободить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины", - говорится в указе, обнародованном на сайте президента Украины в пятницу вечером.

Также Порошенко своими указами освободил от исполнения обязанностей десятерых своих внештатных советников, включая главу Нацагентства качества высшего образования, экс-министра образования Сергея Квита и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена.

Согласно указам, Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатных советников Марию Гайдар, Сергея Куницына, Александра Домбровского, Игоря Грынива, Александра Пасхавера.

Помимо этого президент Украины освободил от исполнения обязанностей своих внештатных советников Виктора Короля, Квита, фог Расмуссена, Александра Корнийчука, Юрия Ткаченко.

Украина Петр Порошенко

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