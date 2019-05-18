Порошенко предложил предоставить крымским татарам автономию в составе Украины

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко выступает за право крымско-татарского народа на национальную территориальную автономию в составе Украины, что, по его мнению, будет способствовать восстановлению украинского суверенитета над крымским полуостровом.

"Должно быть завершено законодательное закрепление неотъемлемого права крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства", - сказал Порошенко, выступая в Киеве на мероприятиях в память о проведенной 75 лет назад депортации крымских татар.

"С внесением изменений в Конституции Украины относительно признания закрепления прав крымско-татарского народа на национальную территориальную автономию в составе Украины, я твердо убежден, мы лишь усилимся в нашем стремлении к восстановлению государственного суверенитета Украины над крымским полуостровом", - отметил президент.

Порошенко также считает, что Крым превращается в "военный плацдарм", и нельзя исключать размещения ядерного оружия на полуострове, так как инфраструктура для этого уже создана.