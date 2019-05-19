В Киеве за сутки до инаугурации Зеленского начали ограничивать движение транспорта

Ожидается прибытие пяти с половиной десятков зарубежных политиков

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - На улицах Киева 19 и 20 мая временно ограничат движение транспорта по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Так, 19 мая с 7:00 и до окончания мероприятий: улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской", - говорится в сообщении.

Далее приводится пространный список проспектов, шоссе и улиц, которые будут перекрывать с 6:00 20 мая "и до окончания мероприятий".

Накануне Зеленский пообещал создать "неудобства" парламенту из-за решения о назначении даты его инаугурации на понедельник, 20 мая, а не выходной день, 19 мая, как предлагал он.

"Друзья, вы знаете, что инаугурация президента Украины назначена на 20 мая. Вы помните все, мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19 мая, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Ну уже Рада как проголосовала - так проголосовала, что тут жаловаться", - сказал он в видеообращении, размещенном в его фейсбуке в субботу.

Зеленский отметил, что на инаугурации будет достаточно много иностранных гостей, поэтому значительная часть Киева будет перекрыта.

"Поэтому мы и хотели, чтобы это было 19 мая, в выходной день. Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им", - подчеркнул Зеленский.

В субботу вечером украинский МИД обновил данные о том, кто приедет на церемонию инаугурации Зеленского

"На церемонии инаугурации ожидаем пять президентов - Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, вице-президента Турции, премьер-министра Молдовы, вице-премьеров Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии, министра энергетики США, министра обороны Канады, министра по вопросам Европы из Франции, главу МИД Польши и "более 40 других высоких представителей", - написала официальный представитель МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского в 10.00 понедельника, 20 мая в сессионном зале парламента.