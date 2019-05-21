Посольство Украины в США выдало фотографию польских евреев за крымских татар

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за переселение крымских татар, отмечает во вторник российское посольство в Вашингтоне.

В день памяти жертв депортации крымских татар украинское посольство разместило на своем сайте фотографию, на которой изображены вагоны поезда, куда сажают людей.

Подпись под снимком гласит: "18 мая 1944 года, день, когда мы не смогли остановить Сталина. Вследствие чего мы оплакиваем жертв депортации крымских татар".

Как отмечает посольство РФ, для иллюстрации украинские дипломаты использовали фотографию, принадлежащую Мемориальному музею Холокоста США, которая хранится в его фотоархиве.

По информации музея, на снимке запечатлена посадка евреев из Лодзинского гетто в Польше в вагоны для отправки в лагерь смерти "Хелмно" между 1942 и 1944 годами.