Президентские выборы в Абхазии перенесут с июля на август

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиция пришли к компромиссу относительно даты президентских выборов - они состоятся 26 августа 2019 года.

Как сообщил журналистам во вторник вечером представитель оппозиции, оппозиционеры согласились на эту дату, предложенную президентом.

Изначально выборы главы республики планировались на 21 июля, но оппозиция требовала перенести их на осень в связи с болезнью лидера оппозиции Аслана Бжании.

В субботу вечером президент через переговорщика предложил протестующим сторонникам оппозиции провести выборы в конце августа.

Роль переговорщика выполнял министр обороны Абхазии Мираб Кишмария. Оппозиционная акция протеста проходила перед зданием парламента Абхазии.

18 апреля лидер абхазской оппозиции Бжания в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи, 19 апреля в критическом состоянии был доставлен в отделение неврологии Московской городской клинической больницы № 12. 19 апреля со схожими симптомами в НИИ скорой помощи имени Склифосовского были доставлены два сотрудника охраны Бжании.