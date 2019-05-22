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Канцлер Австрии назначил новых министров после скандала с видео

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц в среду назначил новых глав министерств обороны, внутренних дел, транспорта и труда, а также выбрал нового вице-канцлера, передает австрийское телевидение.

"Цель президента и моя, конечно же, заключается в том, чтобы сделать все возможное на данном этапе для обеспечения стабильности в Австрии", - заявил он журналистам перед первым заседанием временного кабинета министров.

Так, новым вице-канцлером Австрии стал министр финансов Хартвиг Лёгер. МВД возглавил бывший судья Верховного суда Австрии Экарт Ратц, министерство транспорта - бывший директор управления воздушного движения Валери Хакль, министерство обороны - генерал-майор Йохан Люиф, ранее занимавший должность замначальника генштаба, а министерство труда и социальных дел - Вальтер Плотнер, который ранее занимал высокие должности в этом ведомстве.

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Ранее Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре 2019 года, однако точная дата пока не назначена.

Скандал с видеозаписью с участием бывшего вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с предполагаемой россиянкой, которая предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

В результате скандала Штрахе покинул обе должности. Также канцлер Австрии уволил главу МВД Херберта Кикля, рассчитывая на уход правой Австрийской партии свободы из правительства. После этого все министры из АПС объявили об уходе из коалиционного правительства.

Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

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