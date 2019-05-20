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В Кремле заявили, что скандал с вице-канцлером Австрии не имеет отношения к России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют скандал, вызванный видеозаписью беседы бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе с предполагаемой россиянкой, так как не имеют к этому отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу никак расценивать появление этого видео, потому что это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать, как в Кремле отнеслись к появлению указанной видеозаписи.

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По словам Пескова, "мы не знаем доподлинно, кто эта женщина, русская ли она, россиянка ли она". "Это история, которая не имеет и не может иметь к нам никакого отношения", - подытожил он.

Видео встречи предполагаемой россиянки с вице-канцлером Австрии вызвало политический скандал и привело к его отставке.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Австрии обсуждал возможность покупки медиа-активов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Немецкая Die Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

Дмитрий Песков Австрия Хайнц-Кристиан Штрахе

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