Все министры Австрийской партии свободы объявили об отставке

Так они отреагировали на увольнение главы МВД, который представлял партию в правительстве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Все министры ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) объявили об уходе из коалиционного правительства, передает в понедельник агентство APA.

Ранее в партии заявили, что в случае увольнения главы МВД Херберта Кикля, представляющего эту партию, правительство покинут все министры от АПС - это пять из 14 министров.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник вечером принял решение уволить Кикля и заявил, что рассчитывает на то, что министры от этой партии сдержат обещание покинуть правительство.

Вице-канцлер и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку в минувшую субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Скандал спровоцировал в Австрии правительственный кризис, так как партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Курца. Канцлер выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, точная дата пока не назначена.

Штрахе назвал ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством. По его словам, женщина на записи является гражданкой Латвии. На пресс-конференции он заявил, что никогда не делал ничего противозаконного, а в случае видео просто хотел своим "поведением мачо" "произвести впечатление на привлекательную женщину".

В Кремле не стали комментировать скандал. "Я не могу никак расценивать появление этого видео, потому что это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.