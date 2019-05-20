Поиск

Все министры Австрийской партии свободы объявили об отставке

Так они отреагировали на увольнение главы МВД, который представлял партию в правительстве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Все министры ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) объявили об уходе из коалиционного правительства, передает в понедельник агентство APA.

Ранее в партии заявили, что в случае увольнения главы МВД Херберта Кикля, представляющего эту партию, правительство покинут все министры от АПС - это пять из 14 министров.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник вечером принял решение уволить Кикля и заявил, что рассчитывает на то, что министры от этой партии сдержат обещание покинуть правительство.

Вице-канцлер и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку в минувшую субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Скандал спровоцировал в Австрии правительственный кризис, так как партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Курца. Канцлер выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, точная дата пока не назначена.

Штрахе назвал ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством. По его словам, женщина на записи является гражданкой Латвии. На пресс-конференции он заявил, что никогда не делал ничего противозаконного, а в случае видео просто хотел своим "поведением мачо" "произвести впечатление на привлекательную женщину".

В Кремле не стали комментировать скандал. "Я не могу никак расценивать появление этого видео, потому что это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Австрия

Новости по теме

Новости

В СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Что произошло за день: понедельник, 20 мая

Курц решил уволить главу МВД Австрии из-за скандального видео с вице-канцлером

Курц решил уволить главу МВД Австрии из-за скандального видео с вице-канцлером

В Китае не показали финал "Игры престолов" из-за торговой войны с США

Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана

Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Лидер арт-группы "Война" Воротников арестован в Германии

Премьер-министр Украины объявил о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Украины объявил о намерении уйти в отставку

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');