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В перевернувшемся в Италии автобусе находились 9 граждан Казахстана

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Среди пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Италии, были 9 граждан Казахстана, из них пятеро госпитализированы, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"У пострадавших казахстанцев обнаружены переломы позвонков, ключицы, ребер и многочисленные ушибы. В ближайшие дни местные врачи проведут полный медицинский осмотр и дадут свои рекомендации по дальнейшему лечению", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Наш дипломат находится рядом с соотечественниками и оказывает им всю необходимую помощь. Родственники пострадавших граждан оповещены о произошедшем", - отметили в пресс-службе.

В минувшую среду на трассе Сиена-Флоренция перевернулся и упал в овраг двухэтажный туристический автобус, в котором находились граждане России, Армении, Казахстана, Белоруссии, Украины, Грузии, Румынии и Молдавии. В результате происшествия погибла одна россиянка.

Казахстан Италия

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