Что случилось этой ночью: четверг, 23 мая

Разрешение суда передать финансовые отчеты Трампа в конгресс, попытки принудить Южную Корею отказаться от работы с Huawei

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:



– Суд разрешил банкам предоставить финансовые отчеты Трампа демократам. Члены Демократической партии из палаты представителей конгресса США хотят ознакомиться с финансовыми отчетами президента. Ранее семья Трампа подала в суд, чтобы помешать банкам передать свои отчеты конгрессу.



– США будут добиваться от Сеула отказа от использования оборудования Huawei. Американское правительство ссылается на проблемы с безопасностью китайского оборудования на фоне конфликта с властями страны. США уже готовы заблокировать работу компании у себя через специальный указ президента.



– Великобритания информировала членов НАТО о киберактивности России в их странах. Британский МИД считает, что Россия нацелилась на "критические объекты инфраструктуры" НАТО. Ранее с такими же обвинениями неоднократно выступали США.



– ООН призвала Великобританию отказаться от архипелага с военной базой США. Мировое сообщество дало Великобритании полгода, чтобы передать архипелаг Чагос Маврикию. Маврикий считает, что еще в 1960-х годах Чагос должны были отдать в его владение.