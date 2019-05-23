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Водителю разбившегося в Италии автобуса с россиянами предъявили обвинение

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Итальянские следователи обвинили водителя попавшего в ДТП туристического автобуса в убийстве и причинении вреда здоровью пассажиров, сообщает в четверг агентство ANSA.

Мужчина находится под стражей. Ожидается, что в течение дня его арест будет одобрен судебным следователем.

Туристический автобус перевернулся и слетел с автотрассы Сиена-Флоренция накануне утром. Автобус направлялся в Сиену из города Монтекатини. В результате инцидента погибла 40-летняя россиянка, предположительно, туристический гид, 37 человек пострадали, причем 19 из них - граждане РФ.

Прокуратура Сиены завела расследование в отношении 35-летнего водителя. Трагедия могла произойти из-за того, что водитель автобуса отвлекся от дороги.

Италия

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