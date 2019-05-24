В Италии освободили водителя автобуса с российскими туристами, попавшего в ДТП

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Суд освободил из-под ареста Леонардо Санторо, водителя автобуса, который в среду попал в ДТП по дороге в Сиену, сообщает сайт итальянской газеты Messaggero.

Санторо по решению суда год не сможет водить пассажирские автобусы.

Следователи полагают, что Санторо во время движения отвлекся на настройку магнитолы. В результате автобус резко отклонился от траектории движения и съехал с дороги. Следствие сочло происшествие "грубой халатностью" и исключило другие его мотивы.

Накануне сообщалось, что водителю автобуса было предъявлено обвинение.

Туристический автобус перевернулся и упал с дороги, соединяющей Сиену и Флоренцию, утром в среду. Автобус направлялся в Сиену из города Монтекатини. В результате инцидента погибла россиянка-гид, 37 человек пострадали. Автобус был зафрахтован итальянской компанией "Европа Вояж".