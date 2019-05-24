Первый корабль авианосной группы ВМС США вошел в Персидский залив

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - На фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Ираном американский ракетный эсминец Mason ("Мэйсон") из состава авианосной ударной группы ВМС США вошел в акваторию Персидского залива, сообщила пресс-служба Военно-морского института Соединенных Штатов (USNI).

"Mason не столкнулся с какими-либо опасными действиями на море со стороны других вооруженных сил в этом районе", - сообщили пресс-службе USNI представители ВМС США.

В настоящее время к востоку от Ормузского пролива в Оманском заливе находятся остальные корабли авианосной ударной группы ВМС США, в том числе атомный авианосец Abraham Lincoln, который возглавляет ее, а также ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф") и ракетные эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж") и Nitze ("Нитце").

Не исключено, что в ближайшее время за эсминцем Mason в Персидский залив проследуют все корабли авианосной ударной группы, которые прибыли в регион Аравийского моря и Оманского залива уже более недели назад.

Кроме того, к востоку от Ормузского пролива также находятся три больших десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту. На фоне обострения ситуации в регионе ранее в мае они были выведены из Персидского залива.

Усиление присутствия США

Как сообщалось, в четверг на минувшей неделе в Персидский залив уже вернулись два эсминца McFaul (Макфол") и Gonzalez ("Гонзалес"), которые прежде осуществляли там патрулирование в рамках отдельного задания.

По сообщению ВВС США, в минувшее воскресенье стратегические бомбардировщики B-52H, переброшенные на авиабазу Эль-Удейд в Катаре, начали патрульные полеты в районе Персидского залива. С континентальной части США в район Персидского залива переброшено четыре стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести авиабомбы и крылатые ракеты большой дальности. Вместе с ними патрулирование в районе Персидского залива осуществляют многоцелевые истребители пятого поколения F-22 и истребители F-15 ВВС США.

Как сообщалось, 5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана направляет на Ближний Восток бомбардировщики и авианосную ударную группу.

7 мая представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан сообщил, что американские военные зафиксировали "признаки того, что иранские вооруженные силы, возможно, готовятся к нанесению ударов по дислоцированным в регионе войскам США".

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