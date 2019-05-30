В Балтику вошел очередной корабль ВМС США

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney ("Маунт Уитни") в четверг вечером, пройдя датский пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря, следует из данных международной системы слежения за передвижениями судов AIS.

Ранее в четверг был также зафиксирован заход в Балтику канадского фрегата St.Johns ("Сент-Джонс").

По сообщению ВМС США, с американского корабля Mount Whitney будет осуществляться командование крупномасштабными военно-морскими учениями НАТО BALTOPS 2019, которые будут проходить с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря.

В них примут участие 18 стран-членов НАТО и партнеры альянса. Будет задействовано около 12 тыс. военнослужащих, 44 военных корабля и 40 самолетов и вертолетов. В рамках BALTOPS 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

При этом руководство учениями будет возглавлять командование воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США. Накануне командующий этим флотом вице-адмирал Эндрю Льюис сообщил, что менее чем через год после решения высшего американского военного руководства о воссоздании 2-го оперативного флота ВМС США для противодействия ВМФ РФ в Северной Атлантике 29 мая он вышел на "первоначальный уровень оперативной готовности".

В настоящее время в центральной части Балтики осуществляет патрулирование 1-я постоянная военно-морская группа НАТО, возглавляемая эсминцем ВМС США Gravely ("Грейвли"), оснащенным крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. В состав корабельной группировки также входят британский, испанский, турецкий и польский фрегаты. Кроме того, в центральной Балтике находится германская дизель-электрическая подводная лодка S 183.

Корабли этой группировки НАТО вошли в акваторию Балтийского моря еще 18 апреля.

В конце апреля американский ракетный эсминец Gravely, находясь в Гданьском заливе вместе с британским фрегатом Westminster, в течение почти двух дней осуществлял патрулирование в непосредственной близости от морских границ России на Балтике.

Как сообщалось, 24 апреля Gravely курсировал приблизительно в 50-60 км от главной военно-морской базы российского Балтфлота в Балтийске и в 25-30 км от морской границы Калининградской области. В какой-то момент он приближался к российской морской границе в Гданьском заливе на расстояние около 14 км и 42 км к Балтийску.