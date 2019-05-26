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Багдад предложил посредничество между США и Ираном

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ирак предложил выступить посредником для урегулирования кризиса между его двумя ключевыми союзниками - США и Ираном - в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Мы пытаемся помочь и выступить посредниками", - сказал глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким в ходе встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам аль-Хакима, Багдад будет работать над достижением приемлемого решения. Он подчеркнул, что Ирак выступает против односторонних шагов, предпринятых Вашингтоном.

В свою очередь Зариф сказал, что Иран сможет "противостоять войне, будь то экономическая или военная, благодаря стойкости и своим силам". Он также призвал к заключению соглашения о ненападении между Ираном и арабскими странами в Персидском заливе.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял решение об отправке 1,5 тысяч дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.

В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять некоторые обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий, подписанному в 2015 году.

В свою очередь президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

США Иран Ирак

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