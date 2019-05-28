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В Австрии назначен временный канцлер

Накануне парламент выразил вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца

В Австрии назначен временный канцлер
Министр финансов Австрии Хартвиг Лёгер
Фото: Reuters

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Австрии Александр ван дер Беллен во вторник назначил временного канцлера, который будет руководить страной до следующих выборов, сообщает газета Der Standard.

Правительство возглавит министр финансов Хартвиг Лёгер (Австрийская народная партия экс-канцлера Себастьяна Курца). Одновременно действующие члены правительства были освобождены от своих должностей. Теперь будет составлено новое правительство из числа экспертов.

Лёгер будет представлять страну во вторник вечером в Брюсселе на неформальном саммите ЕС.

Накануне парламент выразил вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца в результате скандала вокруг экс-вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. После того, как в прессе появилось видео с участием Штрахе, на котором он соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании, вице-канцлер подал в отставку.

Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.

Австрия артвиг Лёгер

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