Встречу лидеров государств "нормандского формата" предложили провести в середине июля

Зеленский не ведет прямой коммуникации с РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.

"Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план", - сообщил он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

Данилюк отметил, что в ближайшее время будет назначен персональный состав представителей от Украины в Трехсторонней контактной группе.

Секретарь СНБО Украины также заявил, что Зеленский не ведет прямой коммуникации с представителями власти Российской Федерации, а Украина формирует свою позицию на переговорах по урегулированию в Донбассе, и потом она будет проговариваться в "нормандском формате".

"Владимир Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться", - сказал секретарь СНБО Украины.