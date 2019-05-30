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В миссии ООН слышали о требованиях лишить неприкосновенности избитого в Косово россиянина

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Возможный запрос на лишение дипломатического иммунитета российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова будет передан на рассмотрение в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций.

"Мы в курсе сообщений СМИ об официальном запросе на лишение неприкосновенности в связи с задержанием одного из сотрудников. Любые запросы о лишении неприкосновенности будут направлены МООНК в штаб-квартиру ООН", - сообщили "Интерфаксу" в миссии.

Краснощеков был задержан косовским спецназом и, как сообщали сербские СМИ, избит силовиками.

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Официальный представитель миссии Санам Долатшахи заявила, что российский сотрудник МООНК находится в медицинском учреждении в Белграде, ему удалось встретиться с семьёй.

Что случилось с россиянином

28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны около 30 человек, среди задержанных есть полицейские. Представители косовских властей заявили, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В тот же день стало известно, что российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был задержан у баррикад в районе операции косовского спецназа. По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции.

Сербские СМИ, в свою очередь, сообщили, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с травмами глаза и челюсти. После получения амбулаторной помощи, по данным сербских СМИ, Краснощеков покинул больницу.

29 мая главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что намерен требовать лишения Краснощекова иммунитета, благодаря которому он был отпущен из-под стражи.

Косово Сербия ООН

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