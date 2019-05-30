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Раненный в Косово российский дипломат выехал в Сербию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Раненного в Косово российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в ближайшее время ожидают в Белграде, сообщил посол РФ в Сербии Александр Чепурин.

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"Михаил Краснощеков пересек административную линию между Косово и центральной Сербией. В ближайшие часы ждем его в Белграде, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь после избиения т.н. "полицейскими", - написал он в своем твиттере.

Накануне стало известно, что российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово был задержан у баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края. По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщили, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Россиянин поступил в больницу с травмами глаза и челюсти. После получения амбулаторной помощи, по данным сербских СМИ, Краснощеков покинул больницу.

29 мая Следственный комитет России сообщил, что выясняет обстоятельства задержания Краснощекова.

Косово Сербия Михаил Краснощеков

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