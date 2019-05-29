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Лавров объяснил, кому выгодны провокации в Косово

За ними стоят те, кто хочет создать санитарный кордон между Балканами и Россией, считает министр

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Столкновения в Косовском Митровице спровоцировали те, кто хочет создать санитарный кордон между Балканами и Россией, считает глава российского МИД Сергей Лавров. Он заявил об этом 29 мая на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Словении Мирославом Цераром.

"Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО, вы видели, как всё это этой цели было подчинено при решении вопроса о государственном наименовании Македонии", - сказал Лавров.

По словам министра, сейчас Сербию пытаются заставить смириться с тем, что должно быть оформлено решение о независимости Косово и тем самым будет открыт путь в НАТО для новых территорий на Западных Балканах.

Последние события в Косовской Митровице стали результатом "попустительства со стороны Евросоюза и НАТО, которые имеют силы на территории Косово, в отношении категорического нежелания властей в Приштине выполнять то, что от них требуется и в соответствии с резолюцией 1254 СБ ООН, и в соответствии с теми обязательствами, которые были согласованы между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза", добавил он.

Утром 28 мая косовский спецназ провел рейды на севере края на территории сербских общин. Официально эти действия в Приштине назвали операцией по борьбе с организованной преступность. Сообщалось о задержании около 30 человек и о четырех пострадавших. Среди задержанных оказался российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. По данным сербских СМИ косовские спецназовцы его избили за то, что он говорил на сербском.

В ночь на 29 мая местные СМИ сообщили, что в районе проведения спецоперации ситуация нормализовалась. Позднее в среду в прокуратуре Косово заявили, что операцию на севере региона будут продолжать до задержания всех подозреваемых.

Косово Сергей Лавров Мирослав Церар Сербия Словения НАТО

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