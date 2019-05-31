Бердымухамедов лично подвез Медведева на рабочий завтрак в Ашхабаде

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который находится с визитом в Ашхабаде. Туркменский лидер был за рулем раритетной ГАЗ-21 "Волга", глава российского правительства сел на пассажирское кресло.

Вместе они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду. После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.