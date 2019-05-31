Поиск

Бердымухамедов лично подвез Медведева на рабочий завтрак в Ашхабаде

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который находится с визитом в Ашхабаде. Туркменский лидер был за рулем раритетной ГАЗ-21 "Волга", глава российского правительства сел на пассажирское кресло.

Вместе они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду. После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.

Россия Туркменистан

Новости по теме

Новости

РФ предложила Японии ввести режим свободного передвижения между Сахалином и Хоккайдо

РФ и Япония проведут заседание по совместной деятельности на Курилах 11 июня

В Кабуле произошел мощный взрыв

Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Глава финансового комитета Сената США осудил введение пошлины на товары из Мексики

Мексика направит делегацию в США для решения вопроса новых пошлин

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Арабские страны призвали Иран прекратить поддержу ополченцев и террористических организаций

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Космический грузовик Dragon вернется на Землю с МКС 3 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');