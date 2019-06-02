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Российские военные в Сирии раздали гумпомощь жителям в пригороде Дамаска

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - С начала процесса урегулирования конфликта в Сирии российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провел свыше двух тысяч гуманитарных акций, продуктами было обеспечено порядка одного миллиона нуждающихся в помощи сирийцев.

"Центр по примирению враждующих сторон выезжает регулярно, оказываем помощь жителям в Сирийской Арабской Республики", - сказал представитель ЦПВС Максим Джамбалаев.

В воскресенье жители пострадавшей от боевых действий деревни Мадияра в пригороде Дамаска получили гуманитарную помощь от российских военных. В приоритетном порядке продуктовые наборы раздавались женщинам и детям, родственникам погибших во время войны сирийских солдат.

Помимо продуктов сотрудники ЦПВС привезли медикаменты. В рамках гуманитарной акции российские врачи проводили осмотр местных жителей и выдавали лекарства.

Сирия Россия Дамаск

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