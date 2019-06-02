Поиск

Число претендентов на пост премьера Великобритании достигло 13

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сэм Джима, ранее курировавший в правительстве Великобритании вопросы высшего образования, присоединился к гонке за право возглавить Консервативную партию и занять пост премьера, сообщает в воскресенье газета The Guardian.

В эфире телеканала Sky News Джима заявил, что он является единственным представителем консерваторов, считающим, что следует провести второй референдум по вопросу Brexit. Экс-министр считает, что на референдум должны быть вынесены три варианта ответа: выход Великобритании из Евросоюза без сделки, Brexit по предложенному Терезой Мэй сценарию и отказ от выхода из ЕС.

Среди других претендентов на пост премьера Великобритании - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид. СМИ Великобритании называют Джонсона наиболее сильным претендентом на пост премьера.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 24 мая объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии и с поста главы правительства 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Великобритания Сэм Джима

Новости по теме

Новости

Познер отреагировал на включение своего имени в список "Миротворца"

Познер отреагировал на включение своего имени в список "Миротворца"
Brexit

Трамп посоветовал Британии не платить "отступные" в связи с выходом из ЕС

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 июня

Армия Израиля подтвердила обстрел сирийской территории

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

ПВО Сирии поразили воздушные цели противника в районе Дамаска

Трамп не исключил отмену соглашения об обмене секретными данными с Лондоном

Трамп не исключил отмену соглашения об обмене секретными данными с Лондоном

Российский военный самолет совершил пролет над базой спецназа США

Bloomberg сообщил об изменениях в требованиях при оформлении визы в США

Bloomberg сообщил об изменениях в требованиях при оформлении визы в США

Косовские власти призвали ООН начать расследование против российского сотрудника

Косовские власти призвали ООН начать расследование против российского сотрудника
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');