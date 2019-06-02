Число претендентов на пост премьера Великобритании достигло 13

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сэм Джима, ранее курировавший в правительстве Великобритании вопросы высшего образования, присоединился к гонке за право возглавить Консервативную партию и занять пост премьера, сообщает в воскресенье газета The Guardian.

В эфире телеканала Sky News Джима заявил, что он является единственным представителем консерваторов, считающим, что следует провести второй референдум по вопросу Brexit. Экс-министр считает, что на референдум должны быть вынесены три варианта ответа: выход Великобритании из Евросоюза без сделки, Brexit по предложенному Терезой Мэй сценарию и отказ от выхода из ЕС.

Среди других претендентов на пост премьера Великобритании - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид. СМИ Великобритании называют Джонсона наиболее сильным претендентом на пост премьера.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 24 мая объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии и с поста главы правительства 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.