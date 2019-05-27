Глава МВД Великобритании Саджид Джавид поборется за пост премьера

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид стал девятым претендентом на лидерство в Консервативной партии и пост премьер-министра.

В своем обращении в твиттере он подчеркнул, что стране необходимо завершить процесс выхода из Евросоюза. "Вчерашние итоги (выборов в Европарламент - ИФ) отчетливо показали, что нам необходимо продолжать работу и осуществить Brexit", - заявил Джавид.

"I"m standing to be the next leader of the @Conservatives & Prime Minister of our great country. We need to restore trust, bring unity and create new opportunities across the UK. First and foremost, we must deliver Brexit" - @sajidjavid



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Как стало известно, на выборах в Европарламент в Великобритании лидировала партия Brexit - объединение сторонников выхода Великобритании из ЕС. Эта партия набрала 31,6% голосов и получила 29 из 73 британских мест в Европарламенте.

Ранее о планах поучаствовать в борьбе за пост премьера заявили глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, лидер Палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и бывший глава МИД Борис Джонсон.

Члены Консервативной партии, которые будут претендовать на должность ее руководителя, а, следовательно, и на премьерское кресло, должны будут выдвинуть свою кандидатуру до 10 июня, а также заручиться поддержкой как минимум двух своих коллег в палате общин.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что когда партию возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.