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Десять военных погибли в Сирии после обстрела со стороны Израиля

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере десять человек стали жертвами ударов Израиля по артиллерийским и зенитно-ракетным батареям в провинции Эль-Кунейтра, передают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на близких к оппозиции очевидцев.

Сообщается, что среди погибших - трое сирийских военных и семь иностранных. Информации об их национальной принадлежности не приводится.

Между тем израильское издание Haaretz заявило, что в числе погибших оказались иранские военные и сторонники "Хезболлы", ранения получили семеро сирийских военных.

Ранее сообщалось о трех погибших.

"Израиль возобновил агрессию, осуществив пуск нескольких ракет по районам к востоку от Эль-Кунейтры", - передавало сирийское агентство САНА, добавив, что силы ПВО Сирии отразили атаку.

В Армии обороны Израиля заявили, что удары по Сирии стали ответом Израиля на пуски сирийскими военными двух снарядов в направлении горы Хермон на Голанских высотах.

Сирия Израиль

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