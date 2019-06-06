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Помпео опасается, что раскол в венесуэльской оппозиции упрочит позиции Мадуро

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео высказал опасения, что раскол в лагере венесуэльской оппозиции может подорвать усилия, направленные смещение законного президента страны Николаса Мадуро, сообщила газета The Washington Post.

"Решение головоломки, касающейся того, как сохранить единство оппозиции (Венесуэлы - ИФ), оказалось дьявольски сложным", - приводит издание заявление Помпео на одной из закрытых встреч в Нью-Йорке на минувшей неделе.

Газета утверждает, что в ее распоряжение попала аудиозапись высказываний госсекретаря в ходе встречи.

"В тот момент, когда Мадуро уйдет, все поднимут руки и заявят: "Возьмите меня, я следующий президент Венесуэлы", - сказал Помпео.

По его словам, "сорок с лишним человек считают себя законными наследниками Мадуро".

Отсутствие единства в стане венесуэльской оппозиции не является для США секретом, считают наблюдатели. Однако Вашингтон делает ставку на Хуана Гуайдо, провозгласившим себя временным президентом.

США Венесуэла

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