У Зеленского пока не нашлось должности для Саакашвили

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в данный момент не рассматривает назначение экс-руководителя Грузии Михаила Саакашвили на государственный пост.

"Саакашвили в Киеве и у него украинский паспорт. На этом этапе мы не рассматриваем возможность предоставления ему какой-либо государственной должности", - сказал Зеленский в Брюсселе грузинским журналистам.

Более подробный комментарий дала на брифинге пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"На этом этапе на официальном уровне не идет никакого разговора о предоставлении Саакашвили какого-либо поста. Не только президент Зеленский, но и весь мир внимательно наблюдали за изменениями, которые происходили в Грузии при правлении Саакашвили. Опыт Грузии будет интересен Украине. И речь не только о Саакашвили", - сказала Мендель.

Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию, Мендель сказала, что президент Украины восстановил ему украинское гражданство, "остальные шаги должны сделать представители правоохранительных структур".

Ранее Саакашвили заявил, что не претендует на государственные должности на Украине и не будет баллотироваться на ближайших выборах в Верховную Раду, но поддержит появление новых политических сил.

Он подчеркнул, что хочет "вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины".

Между тем во внеочередных выборах в Верховную Раду примет участие партия Саакашвили "Рух новых сил".