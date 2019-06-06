Марин Ле Пен расстроило отсутствие руководства России на торжествах в Нормандии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выразила сожаление в связи с тем, что российское руководство не участвует в торжествах по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии.

"Сегодня мы чтим память о молодых солдатах, отдавших свои жизни за нашу свободу 75 лет назад, а также обо всех французских участниках сопротивления", - написала Ле Пен в твиттере.

"И прискорбно, что Россия, которая заплатила высокую цену (за победу во Второй мировой войне - ИФ), не привлечена к участию в торжествах", - отметила она.

Памятные торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии состоятся в четверг во Франции.

В среду стало известно, что Россию на торжествах в Нормандии будет представлять дипломат посольства в Париже. "Представитель посольства. По содержанию, по форме приглашение не предусматривало рассмотрения вопроса о направлении официальной делегации из Москвы", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая по просьбе "Интерфакса" на вопрос об уровне представительства РФ на этом мероприятии.

До этого в Елисейском дворце "Интерфаксу" сообщали, что церемония в Нормандии будет проходить 6 июня не на уровне глав государств. "Президент Путин не будет присутствовать. Международная церемония пройдет под председательством французского премьер-министра, а не на уровне глав государств", - заявили в Елисейском дворце.

Путин не расстроился

Между тем, президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что не считает проблемой то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзнических войск в Нормандии.

"По поводу приглашения... мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

На отсутствие российских руководителей на мероприятиях в Нормандии обратили внимание французские СМИ. Так, газета Le Figaro в среду провела онлайн-опрос, и подавляющее большинство респондентов ответили, что нужно было пригласить в Нормандию президента РФ Владимира Путина.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.