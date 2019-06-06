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Группа Лимы призвала международное сообщество действовать против Мадуро

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Члены Группы Лимы, собравшиеся в Гватемале, призвали международное сообщество принять меры против нарушений закона, совершаемых, по их мнению, властями Венесуэлы, сообщает агентство ЭФЭ в четверг.

Правительство президента Николаса Мадуро Группа Лимы назвала "незаконным и диктаторским режимом".

Международное сообщество должно "предпринять меры в отношении растущей вовлеченности незаконного режима Николаса Мадуро в различных формах коррупции, наркотрафика и транснациональной организованной преступности, в которых замешаны его близкие, а также подставные лица", говорится в заявлении.

Страны, входящие в Группу Лимы, ранее уже выступали против правительства Мадуро. Так в мае группа латиноамериканских государств и Канады заявила, что поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Тогда группа Лимы признала Гуайдо в качестве законного временного президента Венесуэлы, заявив, что переизбрание Мадуро было незаконным.

Венесуэла Николас Мадуро

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